Перед игрой с «Шахтером» Сovid-19 выкашивает игроков «Динамо» одного за другим

Еще два игрока «Динамо» заболели Covid-19 перед игрой с донецким «Шахтером», который состоится в рамках Украинской Премьер-лиги.

Тесты на коронавирусную болезнь у двух хавбеков, Владимира Шепелева и Богдана Леднева оказались положительными. Как информирует UAINFO.org, об этом сообщает портал Meta-ratings.

На данный момент в команде 12 инфицированных футболистов. Положительные тесты на Covid-19 также сдали: Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуелунд, Александр Караваев, Тудор Белуце, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.

В то же время в составе донецкой команды все «чистые», поэтому новых потерь перед «классико» у Луиша Каштру нет.

Напомним, матч «Динамо» — «Шахтер» состоится сегодня, 8 ноября, в 17:00.