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Французские ученые выяснили, откуда берутся «мурашки» при прослушивании любимой музыки

08.11.2020

Многие люди, когда слышат любимую песню, испытывают большое наслаждение, их переполняют радостные эмоции. При этом почти у каждого второго появляются «мурашки» во время прослушивания музыки.

Как сообщает Meddaily, французских неврологов из Университета Франш-Конте заинтересовал данный феномен, и они решили исследовать его с помощью анализа мозга.

Так, сканированию подвергли мозг 18 человек, у которых регулярно проявлялись «мурашки» во время прослушивания любимых музыкальных композиций. Степень субъективной оценки удовольствия определялась с помощью вопросника. Когда у добровольцев пробегали «мурашки», ученые фиксировали характерную электрическую активность в орбитофронтальной коре (область, участвующая в обработке эмоциональной информации), дополнительной моторной области (область среднего мозга, участвующая в управлении движением) и правой височной доле (область, участвующая в обработке звуков и восприятии музыки).

Как уточняет портал, все эти регионы мозга работают вместе, чтобы обрабатывать музыку, запускать системы вознаграждения мозга и высвобождать дофамин — «гормон хорошего настроения» и нейромедиатор. В сочетании с приятным предвкушением любимой части песни активность указанных зон мозга вызывает ощущение «мурашек». Такая реакция свидетельствует о сильной связи отдельных регионов головного мозга.

При возникновении «мурашек» от музыки низкочастотные электрические сигналы или усиливаются, или ослабевают в областях, задействованных в обработке музыки. Данные сигналы связываются с работой памяти и с положительной оценкой музыки в целом.

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