Дом судьи КСУ, который подал в отставку, ограбили

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко заявил о том, что его дом ограбили.

После нападения он написал несколько заявлений в полицию. «Я подал несколько заявлений о преступлениях.

Там достаточно таки серьезный материальный ущерб. Прокомментирую подробнее, когда будут открыты уголовные производства», — цитирует УНН судью.

Игорь Слиденко уверен, что причиной давления на него стал доклад по закону о земельной реформе. Судья подозревает в ограблении неких соседей.

«На меня нападали по одной простой причине: я — судья-докладчик по закону о земельной реформе. Это проект решения, который вносит изменения в ряд законодательных актов, которые они называют «земельной реформой», — добавил Слиденко. По мнению судьи, новшество в законе — это возможность продажи и скупки земельных паев.

Слиденко отметил, что является сторонником земельной реформы, но не в том варианте, в котором ее предложила нынешняя власть.