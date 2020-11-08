Геращенко сообщил подробности о криворожском убийце

Убийца из Кривого Рога, который 7 ноября набросился на прохожих с ножом в руках, убил двух человек — отца и сына семьи Косицких. Как предполагает заместитель министра МВД Антон Геращенко, преступник, «скорее всего, психически ненормальный человек». По его словам, 29-летнего убийцу зовут Тарас Усенко, он житель Кривого Рога.

Оказывается, Тарас ездил на заработки в Чехию, и год назад вернулся оттуда другим человеком. «Стал говорить о каких то демонах, но вел себя не агрессивно», — рассказал Геращенко, ссылаясь на опрос близких задержанного. Причем, по его словам, во время проведения обыска в комнате, где проживал убийца, «на стенах были обнаружены странные концентрические рисунки» — они видны на фото. «Эксперты в психиатрии попробуют дать им оценку», — надеется замминистра.

Сейчас следствие определяет круг общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении восьми человек «для понимания, не было ли эта трагедия вдохновлена кем-то другим, не было ли здесь факта внушения, подстрекательства», — говорит Геращенко.