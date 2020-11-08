Украинские общежития станут собственностью громад

Общежития планируют передать в собственность громад в 2021 году. Речь идет о 490 общежитиях, передает FaceNews.ua. Это должно дать возможность для 68,6 тыс. человек приватизировать комнаты и таким образом реализовать конституционное право на жилье.
Соответствующий законопроект подготовил Кабинет министров Украины.
Субъектам хозяйствования, в уставный капитал которых входят эти общежития, власти обещают компенсацию. Стоить это, по расчетам Кабмина, 1,27 млрд гривен, из которых миллиард выделят из местных бюджетов, уточнил народный депутат Алексей Гончаренко.
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