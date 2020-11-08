В Минске начались задержания протестующих и журналистов на воскресной акции протеста

Силовики в Минске начали задержания сторонников белорусской оппозиции, которые вышли на традиционную акцию протеста в воскресенье, 8 ноября.

Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на слова очевидцев.

Так, сегодня митингующие и журналисты, освещающие события в столице республики, начали собираться на площади Свободы. Власти уже стянули туда автобусы с силовиками и автозаки, правоохранители задерживают как демонстрантов, так и корреспондентов.

Всего на площади Свободы в Минске на данный момент задержано до десяти человек. Традиционно в центре Минска не работает метро и интернет.