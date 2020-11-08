Зеленского и Порошенко может ждать от Байдена скорее гнев, чем милость

Вне всякого сомнения, Владимир Зеленский и Петр Порошенко сейчас трепещут — в связи с оглашенной вчера вечером победой Джо Бадена на президентских выборах в США.

Дело в том, что и Зеленский, и Порошенко, с одной стороны, имеют, о чем напомнить Байдену в свою пользу. Но, с другой стороны, оба этих украинских политика прекрасно знают, что Байден может вменить им в вину…

Так, Порошенко попытается напомнить Байдену, как он его «горячо» поддерживал перед предыдущими выборами в США (2016 года). И как тогда в СМИ попала скандальная информация о «зарплате» для советника Трампа Манафорта из «черной кассы» Януковича — что не могло не ударить по рейтингу Трампа.

Однако Байден может припомнить Петру Алексеевичу, как он резко «перекрасился» сразу после победы Трампа.

А также о том, как Порошенко потом позорно добивался встречи с Трампом и вредил Демпартии вместе с мудаком Луценко:

Также Байден отлично знает, что на самом деле Порошенко не боролся с коррупцией в Украине, а возглавлял ее.

О чем Байден почти открыто заявлял.

С Зеленским похожая ситуация.

Он может выставить себе в заслугу, что не стал возбуждать уголовное дело на сына Байдена в связи с его работой в Бурисме — несмотря на мощное давление Трампа.

Однако Байден в ответ напомнит Зеленскому, как он позорно лебезил перед Трампом.

Кроме того, Байден совершенно справедливо может высказать Зеленскому претензию, что если бы он был честным и смелым человеком, то обязан был на весь мир объявить о давлении на него Трампа относительно компромата на Байдена…

А в этом случае рейтинг Трампа мог бы быть обрушен. И вообще, выборы в США могли бы быть досрочными, поскольку импичмент Трампа наверняка бы состоялся.

Также Байден хорошо осведомлен о том, что в ближайшем окружении Зеленского пребывают махровые коррупционеры и предатели, работающие на Путина:

А Путина Байден, как известно, очень сильно не любит.

Поэтому можно посоветовать некоторым украинским экспертам не спешить с утверждениями, что с победой Байдена непременно восстановится сотрудничество Украины с МВФ и посыпятся другие блага от Запада.

Нет, все может оказаться с точностью до наоборот. Во всяком случае, Байден будет очень осторожен в отношениях с нынешней властью в Украине…