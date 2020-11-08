Українці писатимуть радіодиктант національної єдності

У понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови відбудеться ювілейний ХХ радіодиктант національної єдності.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

“У цьому році підготовку диктанту доручили трьом фахівцям.

Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом проекту стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Читати диктант буде знаменита актриса Римма Зюбіна”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спецпроект, організований Громадським спеціально з нагоди події, стартує в студії UA: Перший, а також в ефірі UA: Українське радіо і UA: Радіо Культура о 9:00. Ведучі в студії розкажуть історію диктанту і дозволять всім бажаючим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант розпочнеться о 9:15. Час для відправки готового тексту – астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперовий лист потрібно відправити за адресою: м Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати відправлення був не пізніше 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не будуть прийматися.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було відправити диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада. Всі надіслані роботи перевірить спеціальна професійна комісія.

Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проекту. Результати оголосять протягом 1-2 місяців, в залежності від кількості отриманих листів. Трансляція відбудеться: на радіо – UA: Українське радіо, UA Радіо Культура; на телебаченні – UA: Перший, UA: Культура і на регіональному громадському телебаченні; в інтернеті – ютуб-канал і фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.

Як нагадали організатори – Суспільне мовлення, Українське радіо і Радіо Культура, – тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі і приєднуються до радіодиктанту по всьому світу.