Резко поднялась температура: известный украинский телеведущий подхватил коронавирус

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич заразился коронавирусом, который все больше «атакует» Украину.

Об этом он написал на своей Instagram-странице.

Три дня назад перед эфиром у него поднялась температура до 37,4. Потому съемки пришлось пропустить. Тест на COVID-19, который ведущий сдал в тот же день, показал положительный результат.

На следующий день и дальше температуры уже не было. Однако присутствует небольшой дискомфорт в горле. Других симптомов заболевания нет.

Анатолий Анатолич добавил, что общался со многими людьми по работе. Всем попытался сообщить о болезни.