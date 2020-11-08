Оппозиция устроила митинг в Тбилиси и требует новых парламентских выборов

Сегодня, 8 ноября, в Тбилиси оппозиция устроила массовую акцию протеста, на которой лидеры партии «Единое национальное движение» в очередной раз заявили о фальсификациях на парламентских выборах в Грузии, прошедших 31 октября.

Об этом в воскресенье информирует «Интерфакс».

Так, лидеры оппозиции заявили на акции, что действующие власти фальсифицировали результаты парламентских выборов в пользу правящей партии «Грузинская мечта» и в связи с этим кандидаты в депутаты от оппозиционных политических сил отказываются получать мандаты и требуют назначить новые выборы.

«Наш протест завершится, когда власти выполнят наше требование о назначении новых парламентских выборов», — заявил на митинге один из лидеров «Единого национального движения» Григол Вашадзе.

На данный момент каких-либо инцидентов на митинге не зафиксировано.

Напомним, в минувшую субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия «Грузинская мечта». Однако лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий отказались признать итоги выборов и начали устанавливать палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.