Американець після дощу знайшов у парку великий алмаз

Відвідувач парку за пів години до його закриття знайшов унікальний коштовний камінь і назвав його на честь своїх дітей.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Житель американського міста Фейєтвілл Стівен Маккул знайшов у парку Алмазний кратер великий алмаз в 4,49 карата. Коштовність вдалося виявити після рясних опадів, говориться на сайті парку.

34-річний американець зробив знахідку за пів години до закриття парку. Це була його п’ята поїздка на алмазний рудник, відкритий для відвідувачів.

“Коли я подивився на нього, то подумав, що це може бути шматок бурштинового скла, схожий на стару пляшку з-під коли. Але як тільки я зосередився на ньому, я зрозумів, що це діамант“, – розповів Маккул.

Дорогоцінний камінь він відніс в центр Diamond Discovery, де було встановлено, що його алмаз став третім за величиною серед тих, що були зафіксовані у 2020 році.

За усталеною традицією, Маккул дав своєму алмазу ім’я, взявши ініціали своїх дітей, – BamMam (БАмМам).

“Що цінніше від дорогоцінного каменю? Мої діти. Тому я назвав його на честь моїх дітей, і ця назва залишиться з алмазом навічно“, – зазначив чоловік.

: сайт Кореспондент