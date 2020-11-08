В сети возмутились, как дешево стоит убивать животных на охоте в Украине

Лицензия на лося на охоте в Украине стоит 2000 гривен. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Глеб Каневский.

«Выходит, что застрелить лося в лесу стоит, как один ужин в столичном ресторане», — написал он.

При этом Каневский опубликовал таблицу со стоимостью охоты на разных животных. К примеру, охота на оленя в Украине стоит 1000 гривен.

При этом уточняется, что стоимость лицензий не менялась за последние 9 лет.

Отмечается, что в 2017 лося внесли в красную книгу, однако суд отменил такое решение.