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В сети возмутились, как дешево стоит убивать животных на охоте в Украине

08.11.2020

Лицензия на лося на охоте в Украине стоит 2000 гривен. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Глеб Каневский.

«Выходит, что застрелить лося в лесу стоит, как один ужин в столичном ресторане», — написал он.

При этом Каневский опубликовал таблицу со стоимостью охоты на разных животных. К примеру, охота на оленя в Украине стоит 1000 гривен.

При этом уточняется, что стоимость лицензий не менялась за последние 9 лет.

Отмечается, что в 2017 лося внесли в красную книгу, однако суд отменил такое решение.

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