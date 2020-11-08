Россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ, – Кондратюк

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк дал комментарий по поводу борьбы кулинара Евгения Клопотенка за украинское национальное блюдо – борщ.

Поскольку Россия пыталась украинский борщ приписать к своим достижениям, в интервью для издания «Телеграф» звезда заявил, что поддерживает Клопотенко за его попытку запатентовать наименование и принадлежность этого блюда Украине.

Телеведущий утверждает, что Россия после Крыма и Донбасса посягнули еще и на украинский борщ.

«После разговора буду следить за попыткой Евгения Клопотенка занести борщ в перечень украинских национальных достояний! Надеюсь, так оно и будет. Потому что россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ! На наш украинский, черт их подери, борщ!» – высказался продюсер.