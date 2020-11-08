Сколько в Украине зарабатывают топ-менеджеры — рейтинг Forbes

Журнал Forbes Украина составил рейтинг зарплат управленцев в восьми секторах: тяжелой индустрии, агробизнесе, энергетике, ритейле, FMCG, коммерческих банках, логистике и IT и телекоммуникациях.

Данные издания свидетельствуют, что вознаграждения руководителей некоторых крупнейших компаний, в частности в сфере энергетики, могут достигать нескольких миллионов долларов в год.

Издание отмечает, что в тяжелой индустрии рекрутеры не фиксируют существенных изменений в структуре вознаграждений управленцев. Зарплаты директоров горно-обогатительных комбинатов остаются в диапазоне $8000-12 000 в месяц. Средняя ежемесячная зарплата топ-менеджеров крупных горно-металлургических холдингов составляет от $50 000 плюс бонус по итогам года.

Фото: forbes.ua

В агросекторе зарплаты обычно растут ежегодно на 7-15% и 2020-й не стал исключением. Отрасль больше не испытывает недостатка кадров из-за оттока сотрудников за границу. Ключевая проблема — дефицит квалифицированных агрономов.

Фото: forbes.ua

Компенсации топ-менеджеров в топливно-энергетическом комплексе — одни из самых высоких в стране, пишет Forbes. По данным консультантов executive serch, годовой доход CEO крупнейших частных холдингов может достигать $3-6 млн. Бонусы могут составлять 100-150% от годовой зарплаты, но KPI жестко привязаны к конкретным показателям. По данным издания, наиболее высокооплачиваемыми являются топ-менеджеры в ДТЭК, Smart Energy и компании Укрнефтебурение.

В ритейле базовые зарплаты топ-менеджеров по сравнению с 2019-м не изменились, но усилилась привязка их доходов к результатам компаний, пишет журнал. По словам партнера консалтинговой компании Odgers Berndston Ukraine Алексея Комличенко, это означает, что по итогам года большинство менеджеров не получат бонусы.

Фото: forbes.ua

В большинстве компаний сектора FMCG оклады топ-менеджеров выросли на 10% по сравнению с 2019 годом, говорится в материале. В связи с карантином бонусы переносят на конец года или сокращают. Рекрутеры отмечают повышенный спрос на экспатов на позиции руководителей e-commerce, директоров по маркетингу и диджитал-маркетологов.

Фото: forbes.ua

В банковском секторе доходы руководителей выросли за год в среднем на 10-12%. Самые большие вознаграждения у экспатов. Под сокращение попало 10% операционного персонала банков.

Фото: forbes.u

Транспортные компании испытывают дефицит специалистов бэк-офиса, за которых конкурируют с более богатыми предприятиями из других отраслей. Нужны финансисты, кадровики, юристы и айтишники.

Оптимизируя расходы, компании отменяют бонусы, которые составляют, как правило, от 15% до 20% от общего дохода сотрудников.

Фото: forbes.ua

Рекрутеры называют самыми высокооплачиваемыми управленцами в IT и телекоме руководителей «большой тройки» мобильных операторов, отмечает Forbes. Их годовой доход оценивается в сумму до $400 000

В сфере IT из-за кризиса у 68% работников заработную плату снизили несущественно или оставили на прежнем уровне. Только 16% потеряли от 30% до 50% дохода, свидетельствуют данные консалтинговой компании Korn Ferry.

Фото: forbes.ua