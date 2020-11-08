«Трамп победит. Возможно, ценой кровопролития». В Эстонии заявили о фальсификации выборов президента США

Дональд Трамп, уже отправленный большинством американских СМИ в отставку с должности президента США, внезапно получил поддержку из далекой Эстонии. Сделали это лидеры Консервативной партии Эстонии (EKRE) Март и Мартин Хельме.

Об этом сообщает телерадиовещательная компания Err.

Так, министр финансов Мартин Хельме и и его отец, глава МВД страны, Март Хельме считают, что результаты выборов в США сфальсифицированы.

«По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать. Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция», — заявил министр финансов Эстонии.

Его поддержал старший Хельме, пояснив, что президентом Джо Байдена избрало глубинное государство. «Логика деятельности глубинного государства — для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы».

Но как бы то ни было, уверен Март Хельме, у Дональда все будет хорошо.

«Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят», — заявил Хельме.