Роуз Макгоуэн госпитализирована с травмой

Известная американская актриса Роуз Макгоун, которая призналась, что живет с женщиной, сломала руку. Звезда “Зачарованных” госпитализирована в больницу после падения с лестницы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Макгоуэн опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлена в больничной палате. У Роуз перебинтована рука, сама она лежит на кровати.

Сейчас актриса находится в Мексике, где и была доставлена в клинику. В своем посте Макгоуэн раскритиковала дорогую американскую медицину, сравнив ее с более доступной мексиканской.

“Ожидания результатов выборов в США, находясь на лестнице равно перелом костей. В Мексике это стоило 250 долларов за мое посещение неотложной помощи по сравнению с десятитысячным счетом в больнице в Калифорнии за ту же аварию. США – это не земля свободных, это земля перезарядок”, – высказалась Роуз.

: segodnya.ua