Тисячі бюлетенів з «опитування» Зеленського «утилізували», викинувши на смітник

Після проведення так званого опитування президента Володимира Зеленського тисячі бюлетенів опинились на смітнику.

Як пише “Дзеркало тижня”, світлини стосів паперів оприлюднив у Facebook співробітник Інституту держави і права ім. Корецького НАН України, голова ГО «Українська Україна» Андрій Смолій. «Зеленському «важлива» ваша думка. Дуже «важливі» 5 запитань. Так важлива, що оцей непотріб просто викинули на смітник», – пише він.



На тих викладених фото, де є можливість роздивитися бюлетені ближче, видно, що вони заповнені, тож про утилізацію невикористаних опитувальних листів не йдеться.

Смолій нагадав, що остаточних результатів опитування немає досі – 26 жовтня були оприлюднені дані за підсумком обробки 74% бюлетенів.

На той час голоси тих, хто взяв участь в «опитуванні», розподілились так:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? На нього схвально відповіли 82,97% опитаних.

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганського областей? На нього схвально відповіли 46,70% опитаних.

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Цю ініціативу підтримують 89,60% тих, хто взяв участь в «опитуванні».

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих? Цю ініціативу підтримують 64,88% тих, хто взяв участь у так званому опитуванні.

Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій , визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності.

«Так» відповіли 74,12% опитаних. Водночас деякі питання влада вже почала втілювати в життя. Наприклад, 5 листопада голова українського делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук оприлюднив «План дій щодо Донбасу», в якому є пункт щодо створення ВЕЗ Донбас.