В Японії обрали спадкоємця імператора: першим у черзі на трон став молодший брат монарха

В Японії спадкоємцем престолу імператора обрали молодшого брата монарха Нарухіто ㅡ принца Фуміхіто.

Між чоловіками різниця всього у 5 років, однак в імператора немає синів, щоб передати престол їм.

Про це пише BBC.

За японською традицією, імператорський трон можна успадкувати лише за чоловічою лінією. Оскільки у 60-річного імператора Нарухіто є лише одна донька, принцеса Тосі, він не зможе передати трон напряму.

Тож, було вирішено, що після імператора Нарухіто його трон займе його молодший брат, принц Фуміхіто.

55-річний принц має трьох дітей: двох доньок (принцеси Мако та Како) та 14-річного сина Хісахіто. Церемонія інвеститури нового спадкоємця пройшла в Токіо. Вона мала відбутися ще у квітні, однак захід перенесли через пандемію коронавірусу.