Результаты выборов в Хмельницком: кто стал мэром и какие партии прошли в областной совет

Хмельничане 25 октября переизбрали на пост мэра города Александра Симчишина. В Хмельницкий областной совет прошли представители 7 политических партий.

Симчишин остался мэром Хмельницкого

Для того, чтобы определить нового городского голову Хмельницкого, второй тур выборов не понадобился. На голосовании победил действующий мэр Александр Симчишин с результатом 86,83% голосов. Об этом сам политик сообщил в фейсбуке со ссылкой на городскую ТИК.

Александр Симчишин – 74 062 голоса;

Инна Ящук – 4 181 голос;

Анатолий Собко – 2 184 голоса;

Богдан Лукашук – 1 867;

Иван Гончар – 1 773 голоса.

Какие партии прошли в облсовет

Результаты голосования 25 октября обнародовала Хмельницкая областная территориальная избирательная комиссия. Об этом сообщает издание «Подолье News».

Вплотную к «Команде Симчишина» подошла политсила «За майбутнє». Результаты отличаются меньше, чем на 1%.