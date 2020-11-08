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Результаты выборов в Хмельницком: кто стал мэром и какие партии прошли в областной совет

08.11.2020

Хмельничане 25 октября переизбрали на пост мэра города Александра Симчишина. В Хмельницкий областной совет прошли представители 7 политических партий.

Симчишин остался мэром Хмельницкого

Для того, чтобы определить нового городского голову Хмельницкого, второй тур выборов не понадобился. На голосовании победил действующий мэр Александр Симчишин с результатом 86,83% голосов. Об этом сам политик сообщил в фейсбуке со ссылкой на городскую ТИК.

  • Александр Симчишин – 74 062 голоса;
  • Инна Ящук – 4 181 голос;
  • Анатолий Собко – 2 184 голоса;
  • Богдан Лукашук – 1 867;
  • Иван Гончар – 1 773 голоса.

Какие партии прошли в облсовет

Результаты голосования 25 октября обнародовала Хмельницкая областная территориальная избирательная комиссия. Об этом сообщает издание «Подолье News».

Вплотную к «Команде Симчишина» подошла политсила «За майбутнє». Результаты отличаются меньше, чем на 1%.

  • «Команда Симчишина» – 19,04%;
  • «За майбутнє» – 18,24%;
  • «Слуга народа» – 14,8%;
  • «За конкретные дела» – 14,04%;
  • «Европейская Солидарность» – 10,11%;
  • ВО «Батькивщина» – 9,21%;
  • «Радикальная Партия Олега Ляшко» – 5,16%.
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