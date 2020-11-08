Результаты выборов в Хмельницком: кто стал мэром и какие партии прошли в областной совет

Хмельничане 25 октября переизбрали на пост мэра города Александра Симчишина. В Хмельницкий областной совет прошли представители 7 политических партий.
Симчишин остался мэром Хмельницкого
Для того, чтобы определить нового городского голову Хмельницкого, второй тур выборов не понадобился. На голосовании победил действующий мэр Александр Симчишин с результатом 86,83% голосов. Об этом сам политик сообщил в фейсбуке со ссылкой на городскую ТИК.
- Александр Симчишин – 74 062 голоса;
- Инна Ящук – 4 181 голос;
- Анатолий Собко – 2 184 голоса;
- Богдан Лукашук – 1 867;
- Иван Гончар – 1 773 голоса.
Какие партии прошли в облсовет
Результаты голосования 25 октября обнародовала Хмельницкая областная территориальная избирательная комиссия. Об этом сообщает издание «Подолье News».
Вплотную к «Команде Симчишина» подошла политсила «За майбутнє». Результаты отличаются меньше, чем на 1%.
- «Команда Симчишина» – 19,04%;
- «За майбутнє» – 18,24%;
- «Слуга народа» – 14,8%;
- «За конкретные дела» – 14,04%;
- «Европейская Солидарность» – 10,11%;
- ВО «Батькивщина» – 9,21%;
- «Радикальная Партия Олега Ляшко» – 5,16%.