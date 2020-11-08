В Шевченковском районе Киева горел отель

Помещение отеля Golden Gate Inn в Киеве загорелось 7 ноября. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в 17:33. Спасатели получили сообщение о возгорании в подвальном помещении здания по улице Ярославов Вал, 33а. По прибытии на место пожарные выяснили, что огонь охватил площадь 20 квадратных метров, а шестеро людей, двое из которых — дети, оказались из-за пожара в ловушке.

Работники ГСЧС сняли людей со второго и третьего этажей отеля при помощи лестницы и приступили к устранению возгорания. В 18:28 огонь локализовали и уже в 18:31 очаг воспламенения был полностью ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал, а для его устранения привлекли 27 человек личного состава и 7 единиц техники.