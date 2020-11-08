Bloomberg: Опасаясь новых санкций, Путин старается экономить, поэтому отказывается стимулировать российскую экономику

Фонд национального благосостояния РФ был организован с целью накопления средств, которые можно было бы использовать в трудные времена. Они наступили, но Путин по-прежнему старается экономить, отказываясь стимулировать экономику, так как ожидает новых карательных санкций. Такая осторожность в конечном итоге может выйти для России боком.

За 10 с небольшим лет пребывания на посту министра финансов Алексей Кудрин стал для президента Владимира Путина самым надежным экономистом, которому он доверял. Кудрин ограничивал расходы и отложил на черный день сотни миллиардов долларов, что помогло Кремлю уверенно пережить все экономические кризисы. Сейчас же этот финансовый консерватор заявляет, что России надо больше тратить, однако Путин к нему больше не прислушивается, хотя в этом году объем Фонда национального благосостояния увеличился на 40%. Как пишет Bloomberg, Путин не хочет рисковать, сокращая объемы сбережений, хотя это означает ослабление экономики во время пандемии, сообщает UAINFO.org. Дело в том, что в результате продолжающегося уже пять лет роста напряженности с США и Европой, результатом которого стали бесчисленные санкции, Кремль старается экономить.

«Фонд был создан для накопления доходов от высоких нефтяных цен, чтобы эти средства можно было использовать в трудные времена, — считает Кудрин, до 2011 года возглавлявший Министерство финансов, а сейчас руководящий государственной Счетной палатой. — Пандемия — это как раз такая ситуация».

Когда Россия в 2014 году аннексировала Крым, Кудрин был одним из немногих представителей российской элиты, заявившим о том, что Москве следует умерить свой конфронтационный пыл, чтобы уменьшить экономические издержки от интервенционистской внешней политики, которая привела к противостоянию с Западом из-за вмешательства Кремля в дела соседей, Ближнего Востока, а также в зарубежные выборы. Но Путин был непоколебим — даже когда Кудрин показал ему презентацию, указывающую на то, что Россия может сползти вниз в рейтинге мировых экономик.

Путин снова отмахнулся от критики Кудрина, когда ему задали вопрос об этом 29 октября на конференции инвесторов. Он сказал, что любое увеличение расходов надо тщательно взвешивать, чтобы не истощить валютные резервы страны. В отличие от других крупных экономик, «нам не к кому идти с протянутой рукой», заявил Путин.

Первые 10 лет пребывания у власти Путин выплачивал российский внешний долг, делая это отчасти для того, чтобы кредиторы не могли оказывать политическое давление на Кремль. В последнее время США и ЕС при помощи санкций ограничили заимствования для государственных компаний.

России удалось избежать худшего сценария во время рецессии из-за коронавируса, потому что ее экономика зависит от экспорта сырья, такого как нефть, газ, сталь и уголь, а меры самоизоляции в городах на это никак не влияют. Но экономические издержки от внешней политики Путина становятся яснее день ото дня, поскольку правительство ограничивает расходы.

Власти хвастаются тем, что объем финансового стимулирования в этом году составляет почти 10% от ВВП. Но Кудрин и другие экономисты заявляют, что эта цифра ближе к 3%, а поэтому российская экономика является одной из самых прижимистых в условиях пандемии. В значительной мере расходы покрываются за счет заимствований в российских банках, в то время как снижение рублевого курса увеличивает доходы от экспорта. В итоге объем накоплений в фонде увеличился до 172 миллиардов долларов. Правительство планирует в 2021 году сократить заимствования и ужесточить бюджетные расходы, из-за которых возник дефицит после трех лет профицита.

А простым россиянам пришлось тратить свои сбережения, чтобы как-то выжить в условиях шестинедельного локдауна, который закончился в середине мая. К тому времени у половины семей либо вообще не оставалось сбережений, либо их хватало на четыре недели, о чем свидетельствуют данные опроса московского Центра стратегических исследований.

Благотворительная организация «Ночлежка», раздающая бесплатную еду в ночных автобусах в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает, что спрос на ее помощь весной удвоился и с тех пор не снижается. Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин говорит, что ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится.

«Россия сегодня — единственная крупная экономика, проводящая политику жесткой экономии, и делает она это по другим причинам», — говорит бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев.

Траты на здравоохранение и образование в процентах от общего объема расходов снижались в течение трех лет до начала пандемии. Крупные инфраструктурные проекты тоже страдали от нехватки финансирования, особенно в далеких от Москвы регионах. Жители Якутии, которая находится на крайнем северо-востоке страны, 30 лет ждали обещанного Кремлем строительства моста через третью по величине реку России. Каждый год во время таяния льда более 600 000 человек застревают на одной стороне реки, потому что ездить по льду на машинах становится опасно. Но выделенные на эти цели деньги потратили на строительство моста в Крыму стоимостью 3,5 миллиарда долларов, которое было завершено два года назад.

Высокие цены на нефть помогали Путину в первые восемь лет пребывания у власти обеспечивать подъем материального благосостояния и среднегодовые темпы роста в 7%. Но в прошлом десятилетии бум уступил место стагнации. После крымского кризиса средние темпы роста экономики за год составляют всего 0,7%.

Этот год Путин начал с обещания вернуть часть денег из накопительного фонда, потратив около 2,1 триллиона рублей (27 миллиардов долларов) на инфраструктурные проекты и пособия бедным. Но тут пришла пандемия, и часть этих средств направили на поддержку предприятий, пострадавших от карантинных мер.

Сопротивление Кремлю практически никто не оказывает, потому что он контролирует интерпретацию фактов на государственном телевидении, которое сообщает, что для защиты от внешних угроз Россия должна экономить, а не тратить. Когда путинские рейтинги во время самоизоляции упали до 59%, правительство ослабило ограничения на повышение финансовой поддержки.

«Похоже, что политики хотят держать людей в бедности, чтобы те всю свою энергию тратили на выживание, и у них не оставалось времени на протесты. Повышение жизненного уровня просто не входит в число приоритетов», — сказала специалист по бюджету Александра Суслина, работающая в московской аналитической организации «Экономическая экспертная группа».

Летом рейтинги Путина улучшились вместе с экономическим положением, но сейчас правительство столкнулось с новой волной коронавирусной инфекции, которая грозит выйти из-под контроля, поскольку режим самоизоляции решили не вводить.

Между тем увеличивается риск новых американских санкций. Во время последних перед выборами президентских дебатов кандидат от демократов Джо Байден предупредил, что любая страна, вмешивающаяся в процесс голосования в США, «заплатит цену», и добавил, что уже есть свидетельства российского вмешательства.

После аннексии Крыма санкции вводили неоднократно, а это значит, что в России осталось мало целей для санкционного давления США. Группа американских сенаторов из обеих партий выдвинула предложение запретить американским инвестиционным менеджерам принимать участие в аукционах по государственным заимствованиям в рублях. Это ограничит число потенциальных инвесторов из Европы и Азии, и может увеличить затраты по займам для России.

Международный валютный фонд и ведущие рейтинговые компании в последние годы постоянно хвалят Россию за один из самых низких в мире уровней внешнего долга и одни из самых крупных в мире валютные резервы. Однако, как отмечает Кудрин, такая осторожность в кризисной ситуации ведет к тому, что правительство на долгие годы затянет экономические трудности.

«Я полагаю, они осторожничают с расходами, потому что их беспокоят будущие риски, — говорит он. — Но потом будет гораздо труднее оживить экономику, если она серьезно пострадает».