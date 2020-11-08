В Конотопе поймали мужчину, который изнасиловал ребенка на кладбище

Мужчина в Сумской области затащил на кладбище 14-летнюю девочку и изнасиловал. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел в городе Конотоп. К стражам порядка обратилась сама несовершеннолетняя и рассказала о том, что случилось. По ее словам, она шла по затемненному участку улицы, как вдруг ее догнал неизвестный мужчина. Он напал на нее, затащил на кладбище, которое было расположено неподалеку, а затем изнасиловал.

После этого злоумышленник забрал у нее мобильный телефон и сбежал. Следственно-оперативная группа выяснила, где находится фигурант и задержала его. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

Его взяли под стражу, а действия квалифицировали по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжили расследование для установления подробностей.