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В Конотопе поймали мужчину, который изнасиловал ребенка на кладбище

08.11.2020

Мужчина в Сумской области затащил на кладбище 14-летнюю девочку и изнасиловал. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел в городе Конотоп. К стражам порядка обратилась сама несовершеннолетняя и рассказала о том, что случилось. По ее словам, она шла по затемненному участку улицы, как вдруг ее догнал неизвестный мужчина. Он напал на нее, затащил на кладбище, которое было расположено неподалеку, а затем изнасиловал.

После этого злоумышленник забрал у нее мобильный телефон и сбежал. Следственно-оперативная группа выяснила, где находится фигурант и задержала его. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

Его взяли под стражу, а действия квалифицировали по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Правоохранители продолжили расследование для установления подробностей.

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