Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G-связи

Утром 6 ноября с космодрома Тайюань (Китай) была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту. Один из этих 13 спутников – это первый в мире испытательный спутник 6G, сообщает Gizchina.

Основная цель этого спутника – дистанционное зондирование земли. Сферы, на которых он сосредоточен, – это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым требуются аналогичные услуги.

В то же время он будет тестировать работоспособность экспериментальной технологии на терагерцевой частоте. Gizchina отмечает, что это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения (6G) в мире.

Видео запуска спутника опубликовал Китайский университет электронных наук и технологий в Twitter.

The «#UESTC» satellite (Star Era-12), the first #6G test satellite in the world and first one named after the university since its establishment, was successfully lifted off at Taiyuan Satellite Launch Center and entered the scheduled orbit on the morning of Nov. 6. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS

— UESTC-电子科技大学 (@UESTC1956) November 6, 2020