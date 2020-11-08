Игорь Кондратюк: Я – за стопроцентный разрыв отношений с Россией

Кроме того, Кондратюк считает, что украинский шоу-бизнес должен забыть артистов из России.

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался относительно его позиции по России. В интервью для издания «Телеграф» он заявил, что не желает знать эту страну до тех пор, пока оккупирован Крым и идет война на Донбассе.

«Я не понимаю, почему всем украинцам непонятно, что в марте 2014 года состоялась военная агрессия России против Украины, в результате которой оккупирован Крым и развязана братоубийственная война на востоке? Такое непонимание некоторыми украинцами этих очевидных вещей возможно по двум причинам: низкого интеллектуального уровня и желанием быть коллаборационистами, то есть – помогать и оправдывать агрессора. Больше у меня объяснений нет. Я — за 100% -ный разрыв отношений с Россией до освобождения Крыма и выхода украинской армии на восточные границы страны. До тех пор я эту страну знать не хочу», – сообщил телеведущий.

Кроме того, Кондратюк заявил, что украинский шоу-бизнес должен забыть артистов из России.

«Агрессор – убийца, и не может нести культуру по определению», – высказался Кондратюк.