Боксер попал в тюрьму из-за хвастовства в соцсетях (видео)

Спортсмен жаловался в суде, что у него практически нет денег, а в соцсети показал пачки купюр.

Американский боксер-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории, Эдриен Бронер отправлен в тюрьму за неуважение к суду в рамках гражданского иска, поданного женщиной, на которую он напал в ночном клубе в 2018 году, передает Корреспондент.

31-летний Бронер должен был выплатить пострадавшей 800 тысяч долларов. Однако этого он не сделал. Спортсмен уверил судью, что у него осталось всего лишь 13 долларов наличными.

Между тем в своем Instagram американец опубликовал видео с пачками денег.

Судья заявила, что боксер останется в тюрьме до тех пор, пока не предоставит правдивую информацию о своем финансовом положении.

Бронер, в последний раз боксировавший в январе 2019 года, заявил, что готовится к поединку, запланированному на январь, который принесет ему «значительную сумму» и он сможет заплатить пострадавшей. Однако этот довод судью не убедил.