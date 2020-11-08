В Украине могут усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

В Украине могут ужесточить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. Верховная рада на днях поддержала за основу соответствующий законопроект №3576. За документ проголосовали 283 парламентария, передает FaceNews.ua.

Закон вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.

В частности, усиливается уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения и вводится ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличиваются штрафы по сравнению с действующими нормами.

Документ предусматривает ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагают уполномочить рассчитывать размер причиненных государству убытков и предъявлять претензии по поводу их возмещения в результате самовольного пользования недрами.

Документ предусматривает ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагают уполномочить рассчитывать размер причиненных государству убытков и предъявлять претензии по поводу их возмещения в результате самовольного пользования недрами.