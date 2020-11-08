Рада внесла изменения в закон об автомобильных дорогах

Парламентарии на днях приняли за основу правительственный законопроект, который вносит изменения в ЗУ «Об автомобильных дорогах», с целью устранения технических неувязок. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов Украины.

Проектом Закона №3901 предусматривается внесение изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах» для приведения его положений в соответствие с положениями законов Украины «О концессии», «О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования» и «О местных государственных администрациях».

Законопроект имеет чисто техническую функцию.