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Рада внесла изменения в закон об автомобильных дорогах

08.11.2020

Парламентарии на днях приняли за основу правительственный законопроект, который вносит изменения в ЗУ «Об автомобильных дорогах», с целью устранения технических неувязок. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов Украины.

Проектом Закона №3901 предусматривается внесение изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах» для приведения его положений в соответствие с положениями законов Украины «О концессии», «О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования» и «О местных государственных администрациях».

Законопроект имеет чисто техническую функцию.

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