Украина обновила 10-летний рекорд запасов газа

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 1 ноября достигли 28,3 млрд м3, на 30% больше, чем год назад на эту же дату. Об этом сообщила госкомпания ПАО Укртрансгаз.

По ее данным, это рекордный объем за последние 10 лет. Из них украинским компаниям принадлежит 18,3 млрд м3.

«Этого полностью достаточно, чтобы Украина бесперебойно прошла отопительный сезон», — подчеркнули в Укртрансгазе.

За последние пять лет украинские компании отбирали из подземных хранилищ от 7,6 до 12,5 млрд м3 в год.

При этом объем закачки газа в подземные хранилища за 10 месяцев текущего года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 16,8 млрд м3. Из них на украинские компании пришлось 8,3 млрд м3, что по сравнению с прошлым годом меньше на 53%.

Вместе с уменьшением объемов хранения газа украинскими компаниями хранилища активно наполняются зарубежными газотрейдерами. С начала 2020 года они закачали 8,5 млрд м3, что в 4,2 раза превышает прошлогодние показатели.