Португалия вводит комендантский час из-за коронавирусных антирекордов

С понедельника, 9 ноября, Португалия вводит локальный ночной комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев достигло рекордного уровня.

Об этом сообщает со ссылкой на премьер-министра Антонио Кошта национальное издание Publico.

Так, ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 5:00 в 121 из 308 муниципалитетов страны, включая Лиссабон и Порту.

«Жители 121 муниципалитета, где проживает около 70% населения Португалии, не смогут выходить из дома с 13:00 и до 5:00 в следующие два выходных – 14 и 15 ноября», — заявил премьер-министр.

По словам Кошты, некоторые торговые точки будут закрыты в это время, но ресторанам будет разрешено предлагать услуги на вынос.

В Португалии с населением чуть более 10 млн человек зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев заболевания – 173 540, а также 2848 летальных случаев. Но вчера, 7 ноября, зафиксировано 6640 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии.

Ранее «Страна» сообщала, что в конце октября Португалия ужесточила карантин и запретила перемещение внутри страны. В стране было запрещено перемещение между более, чем 300 муниципалитетами. Такие меры приняты, чтобы минимизировать контакты между родственниками в канун дня Всех Святых.