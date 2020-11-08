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В Киеве произошло масштабное ДТП. Есть жертвы

09.11.2020

8 ноября в Киеве на Кольцевой дороге в жилом массиве Виноградарь произошла авария с четырьмя автомобилями. 

По словам участников ДТП, водитель Lada на большой скорости въехал в заднюю часть Daihatsu, а те по инерции — в Mercedes и Hyundai.

На месте погиб водитель автомобиля Lada, пассажира Daihatsu госпитализировали в медучреждение. На месте аварии сейчас работают патрульные и наряд правоохранителей, которые специализируются на ДТП с тяжелыми последствиями.

Отмечается, что на этом участке дороги сейчас дорожное движение усложнено.

 



 

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