В Киеве произошло масштабное ДТП. Есть жертвы

8 ноября в Киеве на Кольцевой дороге в жилом массиве Виноградарь произошла авария с четырьмя автомобилями.

По словам участников ДТП, водитель Lada на большой скорости въехал в заднюю часть Daihatsu, а те по инерции — в Mercedes и Hyundai.

На месте погиб водитель автомобиля Lada, пассажира Daihatsu госпитализировали в медучреждение. На месте аварии сейчас работают патрульные и наряд правоохранителей, которые специализируются на ДТП с тяжелыми последствиями.

Отмечается, что на этом участке дороги сейчас дорожное движение усложнено.





