Стали известны дата и место похорон Жванецкого

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, скончавшийся 6 ноября, будет похоронен в Москве. Похороны состоятся 9 ноября, церемония будет камерной, для узкого круга лиц. Публичного прощания с артистом не будет. Об этом сообщил представитель писателя Олег Сташкевич Интерфаксу.

В родной для писателя Одессе объявили день траура. Мэрия пообещала, что кроме бульвара Жванецкого в городе будет еще и памятник выдающемуся сатирику.

Напомним, Жванецкий в октябре 2020 года отменил все концерты и сообщил, что покидает сцену ввиду почтенного возраста. 6 ноября стало известно о смерти артиста.