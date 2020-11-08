У Тбілісі водометами розганяють протестувальників, які вимагають нових парламентських виборів

У столиці Грузії відбулися зіткнення між поліцією та протестувальниками, які вимагають перевиборів до парламенту через масові фальсифікації.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на місцеві ЗМІ.

Грузинська опозиція не згодна з результатами виборів, тому оголосила владі ультиматум — глава ЦВК має піти у відставку, а чинний уряд має звільнити політв’язнів та призначити перевибори.

Цей ультиматум опозиція висунула сьогодні, 8 листопада, а в центрі Тбілісі зібрався багатотисячний мітинг противників чинної влади. Водночас уряд вже відкинув вимоги опозиції, назвавши їх абсурдними.

Лідери опозиції пообіцяли, що в разі невиконання їхніх вимог протестувальники проводитимуть акції постійно, сьогодні дехто вже взяв із собою намети. Біля будівлі ЦВК силовики застосували проти мітингарів водомети.

Щонайменше троє учасників акції постраждали. Ситуацію ускладнює те, що від завтра в Грузії набувають чинності жорсткі правила карантину, зокрема заборона на перебування на вулиці з 22:00 до 5:00.

Лідери опозиції вже заявили, що нові правила запровадили не для боротьби з коронавірусом, а для боротьби з антиурядовими протестами. Низка ЗМІ ведуть прямі трансляції з центру Тбілісі, з них можна зрозуміти, що тисячі учасників акції не планують розходитися, натомість силовики із щитами оточили урядові будівлі.