Ученые раскрыли тайну извержения древних супервулканов

Австралийские ученые в ходе своего нового исследования смогли проанализировать скопления вулканических пород под Индийским океаном и пришли к выводу, что они образовались в результате “работы” “конвейера” магмы за 32 миллиона лет – именно столько продолжалось самое длительное извержение супервулкана в истории планеты.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Ученые нашли подтверждение тому, что на плато Кергелен, которое сейчас находится под Индийским океаном, в далеком прошлом происходила большая вулканическая активность.

“Сдвиги в океанском дне привели к формированию каналов, через которые свободно вытекала магма, что, в свою очередь, спровоцировало извержение вулканов, которое длилось 32 миллиона лет. Сейчас скопление вулканических пород представляет огромный интерес для ученых из-за связи с массовым вымиранием видов, климатическими катаклизмами и формированием месторождений руды“, – рассказал геолог Цян Цзян из Технологического университета Кертина (Австралия).

При помощи образцов базальтовых пород со дна океана и метода определения возраста на основании изотопов аргона ученые выяснили объем и происхождение магматической провинции. Оказалось, что примерно за 32 миллиона лет вулканической активности плато Кергелен, которое в три раза больше площади Японии, вырастало каждый год примерно на 20 см.

Объяснением такой длительной вулканической активности на плато Кергелен может служить его уникальная конфигурация: мантийный плюм – горячий мантийный поток – сочетался с срединно-океаническими хребтами, которые в свою очередь направляли магму вверх.

“То есть, магма постоянно вытекала через эти хребты, служившие своеобразным магматическим “конвейером”, на протяжении более 30 миллионов лет, – говорит геолог Хьюго Олирук. – Другие вулканы перестают извергаться, поскольку при охлаждении температуры каналы блокируются застывшей магмой. В случае с плато Кергелен мантийный плюм действовал как горелка Бунзена и поддерживал расплавления мантии “.

Как утверждают геологи, в течение многих миллионов лет вулканическая активность на планете Земля была очень интенсивной, однако примерно 90 миллионов лет назад она резко снизилась. Ученые до сих пор не могут найти этому объяснение.

“Обнаружение этого невероятно длительного извержения, которое заняло миллионы лет, крайне важно, поскольку помогает понять, какие факторы контролируют начало и окончание вулканической активности“, – считает специалист по геохронологии Фред Юрдана.