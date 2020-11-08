Украинкам придумали способ повысить пенсии

В Минсоцполитики придумали способ, как повысить пенсии украинских женщин. Статистика говорит, что средняя мужская пенсия в полтора раза выше, чем женская. Ликвидировать несправедливость специалисты предлагают за счет активного вовлечения женщин в накопительную пенсионную систему.

Министр социальной политики Марина Лазебная выделила основные категории тех, кто в трудоспособном возрасте получает низкий доход, а в старости будет обречен на мизерную пенсию. Это лица в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, те, кто ухаживает за нетрудоспособным родственником, родители-воспитатели детских домов семейного типа. Уже из описания понятно, что указанные социально незащищенные категории в основном представлены женщинами.

Минсоцполитики предлагает, чтобы при введении в Украине накопительной пенсионной системы участвовать в программе и получить право на накопительную пенсию могли: