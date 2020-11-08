Российские и украинские звезды заступились за российского футболиста, которого выгнали из сборной за мастурбацию

Российские и украинские звезды шоу-бизнеса заступились за капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу, которого не пригласили на сборы из-за видео с мастурбацией. Об этом они пишут в своих социальных сетях.

В частности, певица Светлана Лобода возмутилась «молчанием своих коллег» по поводу ситуации с Дзюбой.

«Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах», — написала она.

По мнению Лободы, видео Дзюбы никого не унижает и не оскорбляет.

«Кто из парней этим не занимается? А девушки? Почему все молчат?», — спросила Лобода.

В свою очередь на защиту футболиста также стала блогер Татьяна Мингалимова.

«У огромного количества людей есть те или иные фото и видео. И порицать в обществе их наличие — ханжество. Мастурбировать — это нормально. Кидать в интимных переписках нюдсы — тоже. Не нормален — факт слива. Я хочу поддержать Артема Дзюбу», — пишет она.

Также поддержала Дзюбу телеканала «Матч ТВ» Тина Канделакки.

«Претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся», — пишет она.

Вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил футболисту Дзюбе стих:

Сам Дзюба в итоге тоже прокомментировал свой поступок.

«Я неидеален, как любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешны. Я немного виноват, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда все отворачиваются, я очень ценю тех, кто остается со мной», — написал он.