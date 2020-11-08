Российские и украинские звезды заступились за российского футболиста, которого выгнали из сборной за мастурбацию

Российские и украинские звезды шоу-бизнеса заступились за капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу, которого не пригласили на сборы из-за видео с мастурбацией. Об этом они пишут в своих социальных сетях.
В частности, певица Светлана Лобода возмутилась «молчанием своих коллег» по поводу ситуации с Дзюбой.
«Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах», — написала она.
По мнению Лободы, видео Дзюбы никого не унижает и не оскорбляет.
«Кто из парней этим не занимается? А девушки? Почему все молчат?», — спросила Лобода.
В свою очередь на защиту футболиста также стала блогер Татьяна Мингалимова.
«У огромного количества людей есть те или иные фото и видео. И порицать в обществе их наличие — ханжество. Мастурбировать — это нормально. Кидать в интимных переписках нюдсы — тоже. Не нормален — факт слива. Я хочу поддержать Артема Дзюбу», — пишет она.
Также поддержала Дзюбу телеканала «Матч ТВ» Тина Канделакки.
«Претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся», — пишет она.
Вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил футболисту Дзюбе стих:
Сам Дзюба в итоге тоже прокомментировал свой поступок.
«Я неидеален, как любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешны. Я немного виноват, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда все отворачиваются, я очень ценю тех, кто остается со мной», — написал он.