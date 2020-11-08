“Меркель повинна піти!”: у Лейпцигу противники карантину атакували поліцію

Німецька поліція заявила, що демонстранти, які протестують проти коронавірусних обмежень, напали на них у місті Лейпциг після того, як натовпу було наказано розійтися.

Про це повідомляє УНН з посиланням на the Local.

“Було скоєно низку нападів на сили безпеки”, – повідомили у поліції. Зазначається, що місцеві ЗМІ транслювали, як “снаряди” і феєрверки летіли у сторону поліції, яка встановила кордон безпеки біля головного залізничного вокзалу міста.

За оцінками, натовп у місті на сході Німеччини налічував близько 20 тисяч осіб, і німецькі ЗМІ повідомили, що деякі з тих, хто зіткнувся з поліцією, були членами ультраправих груп. Деякі з протестуючих також напали на журналістів і людей, які брали участь у контрдемонстрації в Лейпцигу.

Поліція провела декілька арештів, але зіткнення тривали до вечора. Повідомляється, що, ігноруючи наказ про розгін, сотні людей пройшли маршем по одній з головних вулиць Лейпцига з криками “Меркель повинна піти!” і “Мир, свобода, ніякої диктатури”.

Муніципальна влада заявила, що учасники протесту порушили умови, при яких їм було дозволено проводити демонстрацію.