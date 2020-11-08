Минздрав дал номер телефона обычного киевлянина вместо справочной Минздрава по коронавирусу

Житель Киева Максим Леонов заявил, что чиновники КГГА в документах по обеспечению работы «контакт-центра по противодействию распространению острой респираторной болезни Covid-19», который начал свою работу в начале ноября, в качестве телефона для справок указали его личный номер.

Об этом сообщил в своем Facebook.

Так, Леонов написал, что ему «звонят из больниц и медицинских центров, задают вопросы по ковиду, рапортуют о наличии коек, тестах».

«Чувствую себя докторским фельдмаршалом перед картой боевых действий, обороняющим столицу от подлого коронавируса», — написал житель столицы.

Позже в качестве доказательства – опубликовал фотокопию приказа исполкома КГГА, где на второй странице указан его номер. К счастью, как один из телефонов для справок медработников, а не пациентов. Проверка по Viber также идентифицирует указанный номер, как принадлежащий Максу Леонову.

Еще позже он сообщил, что ошибку в итоге исправили.



