Коронакризис может привести к новой мировой войне, — штаб обороны Британии

Вызванный пандемией COVID-19 коронакризис может привести к новой мировой войне. Это произойдет, если более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер, передает Sky News.

По его словам, экономический кризис из-за пандемии уже спровоцировал региональные конфликты. Они слишком точно отражают те, которые привели к двум предыдущим мировым войнам.

«Я думаю, что реальный риск с учетом довольно многих региональных конфликтов, которые происходят в данный момент, заключается в том, что эскалация усилится. Я думаю, что это то, от чего мы должны остерегаться», — предупредил Картер.

Не уточняя, какие именно региональные конфликты его больше всего беспокоят, он сказал что, если их не остановить, они могут легко «привести к эскалации».

«Это означает, что возможно, будет задействовано больше людей, будет задействовано больше оружия, и прежде, чем вы сможете его сдержать, это приведет стороны к полномасштабной войне», — подчеркнул офицер.

Кроме того, Картер отметил, что к 2030 году в британской армии могут остаться 90 000 солдат и 30 000 роботов.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что пандемия пока существенно не влияет на мировую финансовую систему. Однако длительная рецессия или политические ошибки могут привести к росту уязвимости во всем мире.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что считает возможность третьей мировой войны угрозой для всей планеты.