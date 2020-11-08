Дуа Липа порадовала поклонников откровенным образом

Известная британская певица Дуа Липа взбудоражила воображение фанатов новым пикантным контентом.

В своем Instagram 25-летняя исполнительница запостила черно-белый снимок, на котором соблазнительно позировала в белой рубашке. Горячая артистка расстегнула пуговицы, засветив обнаженную грудь и соски, которые просвечивались через тонкую ткань. На снимке знаменитость появилась улыбающейся, щеголяя своей естественной красотой.

В комментариях пользователи не сдержали своих эмоций от пикантной публикации кумира. Фолловеры звезды отметили, что Дуа невероятно сексуальна.

Вау, какая ты сексуальная

Магнетическая

Невероятно красивая и соблазнительная

: Новости Ю