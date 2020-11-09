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В Украине могут ввести новый карантин

09.11.2020

Кабинет министров готовит изменения в постановление, которое регулирует карантин в Украине. Предлагается отказаться от цветных зон карантина и ввести существенные ограничения по субботам и воскресеньям.

Соответствующий проект, который еще обсуждается в правительстве, есть в распоряжении РБК-Украина.

Ограничения по всей стране

Из постановления предлагается убрать пункты, которые регламентировали деление Украины на «красную», «оранжевую» и «зеленую» зоны. Также карантинные ограничения больше не будут привязаны к зонам.

Вместо этого по всей территории Украины на период действия карантина, помимо нынешних ограничений по маскам, самоизоляции и т.д., дополнительно хотят запретить:

  • массовые мероприятия с участием более 20 человек. На мероприятиях с участием до 20 человек организатор должен обеспечить дистанцию между участниками не менее 1,5 метра. Разрешается проведение спортивных мероприятий национальных сборных и команд Украины по олимпийским, неолимпийским и игровым видам спорта;
  • работу кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест в зале;
  • работу музеев, которые не могут ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров;
  • перевозки пассажиров в городском, пригородном, железнодорожном и международном транспорте в количестве большем, чем количество мест для сидения. При этом контроль за обеспечение водителей масками и наличие масок у пассажиров возлагается на перевозчика;
  • дискотеки, работу ночных клубов и ресторанов с организацией досуга;
  • работу общепитов после 22:00 и до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос);
  • размещение посетителей в ресторанах на расстоянии менее 1,5 м между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет, при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему в масках);
  • работа заведений, в которых:
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  • нет маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 м;
  • работники не обеспечены масками;
  • нет централизованного сбора использованных защитных масок.
    • работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
    • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
    • посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений детсадов и школ;
    • посещение детсадов и школ, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала.

    Также предлагается запретить плановые госпитализации в больницы, кроме осложнений при беременности и родам; помощи онкобольным в специализированных отделениях; паллиативной помощи на стационаре; если перенос госпитализации угрожает жизни и здоровью пациента.

    Предполагается, что не смогут работать фитнес-центры и спортзалы, которые не могут ограничить число посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров.

    Также будет запрещено посещение мест временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев, а также домов престарелых и других интернатов.

    Карантин выходного дня

    Кроме того, дополнительно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины на период действия карантина предлагают запретить:

    • прием посетителей в барах, ресторанах и кафе;
    • работу ТРЦ и прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
    • прием посетителей объектами сферы торговли и бытовых услуг. Кроме продуктовых магазинов, АЗС, учреждений торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами, а также аптек; предоставления финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений, инкассация и перевозка валютных ценностей; медицинской и ветеринарной практике; СТО и доставки еды.
    • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме кино- и видеосъемки;
    • работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

    Часы для пенсионеров

    В то же время предлагается субъектам хозяйствования установить период с 10:00 до 12:00 часы посещения для украинцев старше 60 лет. Это касается объектов оптовой и розничной торговли, СТО, почты, страховой деятельности и так далее.

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