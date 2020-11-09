Появилось видео обстрела консульства Азербайджана в Харькове

Сотрудники азербайджанского консульства в Харькове показали видео с камер наблюдения, на которые попал момент обстрела здания, произошедший в ночь на 7 ноября.

Ролик опубликовало «Суспільне» в YouTube.

«Все произошло ночью, около 2:30, на улице Ярослава Мудрого, 7. На камерах наблюдения «засветились» два человека. Сначала они шли в одну сторону, потом вернулись и сделали шесть выстрелов. Три из них в окно, три в дверь», — сообщила представитель консульства Ирина Матусяк.

По ее словам, во время стрельбы в офисе никого не было, поэтому никто не пострадал. Кроме того, Матусяк отметила, что сотрудники консульства не получали угроз в свой адрес. Также она связывает нападение с военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

На обстрел также отреагировало Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, осудив «угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины».

Полиция начало расследовать дело, как хулиганство с применением огнестрельного оружия. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.