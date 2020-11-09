МАУ отменила часть рейсов в Израиль из-за карантина

Из-за жесткого карантина в Израиле авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила часть рейсов в эту страну. В частности, отменены рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив.

Об этом говорится в сообщении на сайте МАУ.

Сообщается, что отменены рейсы между Львовом и Израилем с 8 ноября до конца зимней навигации, а также между Харьковом и Израилем до 5 декабря.

«Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных ограничений, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

Другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации: