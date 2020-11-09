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МАУ отменила часть рейсов в Израиль из-за карантина

09.11.2020

Из-за жесткого карантина в Израиле авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила часть рейсов в эту страну. В частности, отменены рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив.

Об этом говорится в сообщении на сайте МАУ.

Сообщается, что отменены рейсы между Львовом и Израилем с 8 ноября до конца зимней навигации, а также между Харьковом и Израилем до 5 декабря.

«Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных ограничений, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

Другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации:

  • Киев (KBP) Тель-Авив (TLV) — Киев (KBP) — 8 частот в неделю
  • Одесса (ODS) Тель-Авив (TLV) — Одесса (ODS) — 2 частоты в неделю
  • Днепр (DNK) — Тель-Авив (TLV) — Днепр (DNK) — 1 частота в неделю
  • Харьков (HRK) — Тель-Авив (TLV) — Харьков (HRK) — 1 частота, начиная с 6 декабря
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