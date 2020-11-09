Трамп второй день подряд играет в гольф

Времяпровождение объявившего о своей победе на выборах президента США Джозефа Байдена и действующего лидера США Дональда Трампа в первое воскресенье после выборов очень отличается.

Про их досуг сообщает в своем Twitter политический репортер Джош Ледерман NBC News.

Так, победивший на выборах кандидат от демократов Джо Байден отправился на службу в церковь в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Он известен как верующий католик и станет вторым президентом-католиком в истории США после Джона Кеннеди.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп второй день подряд проводит за игрой в гольф. Для этого он предпочитает принадлежащие его организации поля для гольфа в штате Вирджиния.

«Только что: Президент Трамп только что прибыл на Национальное поле для гольфа Трампа в Вирджинии, где он подышит свежим воздухом второй день подряд. Избранный президент Байден только что прибыл в церковь», — написал репортер.