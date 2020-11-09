Первые признаки сердечной недостаточности

Человеческое сердце прокачивает по телу от пяти до шести литров крови в минуту, снабжая органы кислородом и питательными веществами. Повреждение сердечной мышцы, например, из-за сердечного приступа или высокого давления приводит к потере насосной способности, что может вызвать хроническую сердечную недостаточность, пишет Heilpraxisnet.

Обычно первыми признаками сердечной недостаточности являются одышка и снижение работоспособности. Опасность состоит в том, что эти симптомы могут остаться незамеченными, говорит кардиолог Томас Фойгтлендер из Немецкого фонда сердца. Часто одышка и снижение работоспособности не связаны с сердцем, поэтому многие пожилые люди не относятся к этим признакам серьёзно.

Основными причинами сердечной недостаточности являются ишемическая болезнь сердца и высокое артериальное давление. Примерно 70% случаев сердечной недостаточности связаны с этими заболеваниями. Особенно опасно, когда ишемическая болезнь сердца и гипертония сочетаются с диабетом, сообщают эксперты.

Дефектные сердечные клапаны, фибрилляция предсердий, врождённые пороки сердца, воспалительные заболевания сердечной мышцы (миокардит) или злоупотребление алкоголем и наркотиками являются причинами примерно 20-30% случаев сердечной недостаточности.

: Новости Ю