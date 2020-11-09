У Миколаєві спалили маршрутку на вулиці Лермонтова в Корабельному районі.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області. Інформація про спалах надійшла до поліції вчора, 7 листопада, близько 22:20.

Відомо, що автомобіль здійснював міські пасажирські перевезення. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС.

Транспортний засіб майже повністю вигорів. Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група вилучила фрагменти горіння автомобіля, які з метою встановлення причин пожежі направлені на експертизу.

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками статті про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.