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Под Днепром мужчина сжег дом, в котором находилась его сожительница

09.11.2020

В Пятихатках Днепропетровской области мужчина во время ссоры взял в руки канистру с бензином, облил пол и поджег дом, в котором находилась его сожительница.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В жилом доме произошел пожар, о чем в полицию сообщили 7 ноября. После того, как огонь был потушен, в доме обнаружили тело женщины.

Правоохранители установили, что в домовладении жили 54-летняя пострадавшая вместе с сожителем. Накануне во время совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт.

После этого 45-летний подозреваемый поджег дом и скрылся с места происшествия. Мужчину задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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