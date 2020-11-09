Степанакерт и Донецк или каким будет «рышпублик» конец

Посмотрел на эпичное видео тех, кто убегали из Степанакерта. Ну, то есть тех, кого бросила рф и дала в помощь тупо мясо из абхазии.

Честно, когда смотрел, то очень завидовал тем азербайджанцам, которые наконец-то смогут вернуться к себе домой, где нет оккупантов из рф или просто коллаборантов. Как бы не звучало, но я, как житель оккупированных, прекрасно понимаю те чувства, те эмоции, которые испытывают реальные хозяева земли карабаха, ведь хуже того, что ты знаешь, что в твоем доме живет самозванец, разве что видеть как это никто живет не на своей земле. Не в своем доме. В стенах, которые ему, оккупанту. не принадлежат. Жители оккупированных подтвердят : смотреть на подобное — это не в киношку сходить. Это бьет ниже пояса тебя, это незаживающая рана, это твой ночной и дневной кошмар, который продолжается каждый день и отэтого хочется минимум выть.

Но, посмотрев видео с беженцами из Степанакерта, которые валили в сторону Армении, я вдруг понял простую вещь — в Донецке, в Луганске, в Горловке, Ровеньках, в Станице Луганской и Старобешево, во всех городах востока Украины будет фактически та же история.

Знаете, как будут убегать ватаны с Донбасса? А я расскажу

Первыми попытаются свалить самые умные и те, кто являются так называемыми неприкасаемыми для рф.Они попробуют без подозренийвыехать в сторону рф вместе с семьями. Правда, беда в том, что таковых на дыныры + лыныры до 4 тыс душ. Даже если представить, что все эти 4 тыс душ возьмут с собой жену и ребенка, максимум число тех, у кого счастливый билет на расийю — это 15 тыс тел.

Всех остальных рф бросит на растерзание.Да, части действительно удастся сбежать, не спорю. Но … Но часть обстреляют неведомые дрг, часть попадут на растяжки, часть взорвутся на минах во время бегства на россию. Марсиане злопамятные, если шо, поэтому без обид — коллаборанты нас не жалели, мы их не пожалеем.

После осознания того, что ылита на педалях и рвет когти, о бегстве задумаются коллаборанты рангом ниже. Именно они устроят панику, ведь кто-то, а всякие типа полковники межгалактических войск и т д, прекрасно осознают, что их просто будут резать сначала и только потом судить. И резать будут, к их ужасу, именно местные — те, кто терпели и ходили рядом.

Нет, это не геноцид, если шо.Это реалии войны, а войны без крови и мести не бывает. За все грехи до прихода всУ и добробатов с типа офицеров высшего звена сначала спросят местные и по совести. Скажу даже больше, не удивлюсь тому, что некоторые деревья в городах и селах станут своеобразными Голгофами для части пособников оккупантов и именно там они, предатели, закончат свою никчемную жизнь.

Кстати, совсем забыл — часть ваты утилизируют по приказу рф сами же ватаны. Причина — паника на камеры не нужна никому. Поэтому часть типа офицеров переоденутся в женские платья, чтобы быть неприметными, а часть будет по открытой связи сдавать сбУ и контрразведке тех, кто уехал, куда уехал, с кем и т д. В связи с откровенным предательством ваты среди коллаборантов будут стычки в стиле -я первый продал эти документы сбУ, хули ты лезешь, мне условный пообещали-, которые закончатся перестрелками и утилизацией ваты руками ватанов. И это, лично меня, несомненно радует.

Коллаборанты будут бросать и военную технику, и снаряды, и документы, и пыточные, лишь бы добежать до границы с рф. Но на границе с рф их тоже ждет сюрприз: часть пропустят за большие деньги, часть по спискам спецслужб рф, а часть тупо пустят в расход, вместе с женами и детьми. Причина — весь этот сброд не нужен рф, москва не захочет вновь окунуться в атмосферу 90-х годов, с перестрелками на улицах и убийствами. А трупы … Трупы всегда можно списать на Хунту.

Больше всего повезет пушечному мясу — тем, кому прикажут немного придержать высоту или позицию, ибо скоро будет подмога и т д. Эти отправятся к сталину быстро и безболезненно + принесут хоть какую-то пользу Украине — станут черноземом.

Цивильная вата — так называемые главы оккупационных администраций, садиков и т д, будет убегать ножками по минным полям — они слишком поздно поймут, что случилось. Меньше всего не повезет учителям так называемым. Причина — типа учителя знают, что их просто будут убивать за участие в одебиливании детей, без сантиментов, судов и прелюдий.

Полицаи, так называемые пожарники, мчс и т д останутся и выстроятся в очереди, чтобы настучать на «сослуживца». В россии они не нужны, а подыхать за непонятно что не хочется. Ну, а чтоб не сесть, они сдадут всех и вся.

Эпилог. Вобще можно долго описывать как коллаборанты будут убегать с востока Украины, но … Но лучше на это посмотреть своими глазами. И поэтому я специально до этого доживу. Мы доживем, адекватные жители оккупированных. И мы не пожалеем тех, кто нас убивал и калечил лишь за то, что мы не предали Украину, в том числе мысленно. Око за око. Конец.