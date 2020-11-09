В ГАСИ вернулась команда, выдавленная Богданом, из-за которой в Киев привезли Шмыгаля

Что происходит в якобы ликвидированной Государственной архитектурно-строительной инспекции? Кабинет министров Украины 26 октября назначил временно исполняющей обязанности главы ГАСИ Ирину Король из команды экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева и его заместителя Александра Строкача.

Т.е. в ГАСИ вернулась команда, которую выдавили с подачи на тот момент главы ОП Андрея Богдана за отмену разрешения на строительство высотки на улице Ольшановской Андрею Вавришу.

Тогда вопросом ГАСИ занимался также и уволенный недавно замглавы ОП Сергей Трофимов, который двинул на место Строкача свою землячку из Запорожья блондинку с юридическим дипломом Елену Костенко.

В процессе борьбы за ГАСИ слетела с поста Министра развития общин и территорий Алена Бабак из Кривого Рога. А на ее место Трофимов устроил львовянина Дениса Шмыгаля, который был главой Ивано-Франковской ОГА и приглянулся Владимиру Зеленскому в новогоднюю ночь в Гуте.

Потом Шмыгаль стал Премьер-министром, а его место в Минразвития занял Алексей Чернышов, связанный со Львом Парцхаладзе и его двоюродным братом Жорой Цагареишвили. Они сковырнули Костенко, раскололи ГАСИ на три части и назначили трех “мушкитеров” Богдана Федоренко, Юрия Васильченко и Алексея Башкирова. Обиженная Костенко ушла декрет и судилась с ГАСИ.

Дальше в дело включилась соратница экс-Премьера Алексея Гончарука нардеп от “Слуги народа” Елена Шуляк, ориентированная на Кудрявцева и Строкача. Она запустила механизм парламентской ТСК по ГАСИ. На заседании ТСК “выпотрошила” Федоренко, Васильченко и Башкирова и доказала, что они полные “муму”.

Свеженазначенная Король тут же подписала документы о перевода реестра ГАСИ в электронную форму на платформу ДИЯ, которую сделало Минцифры Михаила Федорова, что позволяет регистрировать документы избранных застройщиков автоматически, без проверок. Этот проект лоббировала Конфедерация строителей Льва Парцхаладзе с привлечением Михаила Саакашвили.

Шмыгаль, подписывая документы, не был уверен, что реформу ГАСИ нужно продолжать именно так. Но вспомнил обстоятельства, при которых он сменил Бабак на посту Министра, и решил не ввязываться в драку.

“Темный аноним”