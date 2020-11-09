От «Красотки» до «Завтрака у Тиффани»: самые красивые украшения в кино (фото)

«Красотка», «Джентльмены предпочитают блондинок», «Поймать вора» — в истории кино было множество фильмов, в которых появлялись одни из самых красивых, дорогих и изысканных украшений. Vogue вспоминает великие классические произведения, запомнившиеся именно ювелирной составляющей.

Фильм: «Желание» Фрэнка Борзейги (1936)

Драгоценности: в 1936 году Марлен Дитрих сыграла воровку алмазов в фильме «Желание». В фильме были продемонстрированы собственные драгоценности актрисы, среди многих была и брошь украшенная изумрудом весом 97 карат авторства Trabert & Hoeffer-Mauboussin.

Фильм: «Дурная слава» Альфреда Хичкока (1946)

Драгоценности: мрачная история шпионажа, украшенная великолепным бриллиантовым ожерельем Harry Winston, которое носила великолепная Ингрид Бергман.

Фильм: «Джентльмены предпочитают блондинок» Ховарда Хоукса (1953)

Драгоценности: поток бриллиантов, оттененный розовым атласом платья Мэрилин Монро, сверкает еще сильнее благодаря озорству песни Diamonds are a girl’s best friend.

Фильм: «Мадам де…» Макса Офюльса (1953)

Драгоценности: пара серег в форме сердца — символ любви, увековеченный в черно-белом цвете глазами режиссера Макса Офюльса на актрисе Даниэль Дарье.

Фильм: «Поймать вора» Альфреда Хичкока (1955)

Драгоценности: в роли богатой молодой наследницы, прекрасная Грейс Келли не может оторвать взгляд от Кэри Гранта, в то время как мы, зрители, прикованы красотой сверкающих бриллиантов на ее светлой коже.

Фильм: «Сисси. Трудные годы императрицы» Эрнста Маришки (1957)

Драгоценности: Венгерская корона на длинных вьющихся волосах Роми Шнайдер, покорила не одно сердце.

Фильм: «Завтрак у Тиффани» Блейка Эдвардса (1961)

Драгоценности: «Я схожу с ума по Tiffany!». Именно перед витриной ювелирного Дома симпатичная любительница бриллиантов в лице Одри Хепберн проводит большую часть своего времени. Культовый образ ее героини — это колье и шиньон, подчеркивающий крой маленького черного платья Givenchy.

Фильм: «Клеопатра» Джозефа Манкевича (1963)

Драгоценности: Ричард Бертон не солгал, когда сказал: «Единственное слово, которое Лиз знает по-итальянски, — это Bulgari». И именно на съемках фильма «Клеопатра» начался роман между Элизабет Тейлор и итальянским ювелирным Домом, который создал для ее героини серьги, часы Serpenti и золотое зеркало с бирюзой.

Фильм: «Розовая пантера» Блейка Эдвардса (1963)

Драгоценности: бриллиант принцессы Далы, получивший название «Розовая пантера», остается в центре внимание на протяжении всего фильма.

Фильм: «Ослиная шкура» Жака Деми (1970)

Драгоценности: сказка, в которой каждое утро в амбаре словно по волшебству рождаются бриллианты.

Фильм: «Бриллианты навсегда», Гая Гамильтона (1971)

Драгоценности: только одно название фильма с момента его выхода повторяется как популярная мантра.

Фильм: «Осьминожка» Джона Глена (1983)

Драгоценности: по иронии судьбы, именно этот драгоценный символ царской России кристаллизовал всю напряженность Холодной войны. Яйцо Фаберже на переломе истории.

Фильм: «Никогда не говори „никогда“» Ирвина Кершнера (1983)

Драгоценности: «Слезы Аллаха» — яркий и очаровательный кулон, который носит на шее молодая Ким Бейсингер сыграл одну из главных ролей в этом фильме о Джеймсе Бонде.

Фильм: «Роман с камнем» Роберта Земекиса (1984)

Драгоценности: все понятно из названия — именно зеленый бриллиант, который находится в центре внимания фильма, служит главным инструментом, чтобы освободить сестру красивого и бесстрашного писателя.

Фильм: «Индиана Джонс и храм судьбы» Стивена Спилберга (1984)

Драгоценности: после выкованных из золота статуй, священный драгоценный камень можно считать главным героем фильма.

Фильм: «Казино» Мартина Скорсезе (1995)

Драгоценности: в центре внимания фильма «Казино» не одно, а целый набор драгоценностей, которые героиня Шэрон Стоун навязчиво собирает, чтобы облегчить свою скуку и сиять в ресторане Tangiers.

Фильм: «Красотка» Гарри Маршалла (1990)

Драгоценности: 23 рубина огранки «груша», свернутые в бриллиантовые сердечки — сокровище, созданное Фредом под стать неподдельному очарованию, исходящему от Вивиан.

Фильм: «Титаник» Джеймса Кэмерона (1997)

Драгоценности: без сомнения, ожерелье «Сердце океана» — ювелирная звезда кинематографа.

Фильм: «Большой куш» Гая Ричи (2000)

Драгоценности: быстро развивающаяся история Гая Ричи о поисках единственного и неповторимого алмаза в 84 карата, украденного в Антверпене высокопоставленным Бенисио дель Торо.

Фильм: «Госпожа горничная» Уэйна Вана (2003)

Драгоценности: колье-венок Дженнифер Лопес, полностью усыпанное бриллиантами — изделия ювелирного Дома Harry Winston.

Фильм: «Как отделаться от парня за 10 дней» Дональда Петри (2003)

Драгоценности: бриллиантовое колье Harry Winston украшенное желтым сапфиром весом 51,94 карата — символ нежного примирения.

Фильм: «Кровавый алмаз» Эдварда Цвика (2006)

Драгоценности: мрачная охота за очень желанным и редким камнем, розовым бриллиантом, обнаруженным в шахтах Сьерра-Леоне.

Фильм: «Без изъяна» Майкла Рэдфорда (2007)

Драгоценности: громкое ограбление в самом сердце крупнейшей в Лондоне компании по продаже алмазов при участии Деми Мур и Майкла Кейна.

Фильм: «Анна Каренина» Джо Райта (2012)

Драгоценности: это трехрядное колье с лепестками из белого золота и бриллиантами было создано Chanel.

Фильм: «Великий Гэтсби» База Лурмана (2013)

Драгоценности: роскошная тиара в лучших традициях ревущих 1920-х была придумана и создана Tiffany & Co.

Фильм: «Диана: История любви» Оливера Хиршбигеля (2013)

Драгоценности: серьги с сапфирами и бриллиантами, трехрядное колье, часы — это не просто украшения, а большая часть шкатулки с драгоценностями принцессы Дианы, которую ювелиры Chopard переосмыслили для фильма Оливера Хиршбигеля.