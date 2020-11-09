В Україні засвітився дуже рідкісний і потужний суперкар Mercedes: таких всього 350 в усьому світі

У столиці сфотографували неймовірний Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series. Це дуже рідкісна і дуже крута модель – всього в 2008-2011 роках зібрали тільки 350 таких купе.

В AMG серйозно попрацювали над Mercedes SL65. Почнемо з того, що це купе, а не родстер з металевим дахом. Верх, до речі, виконаний з карбону, як і капот, крила і обвіс з висувним спойлером. Результат – мінус 250 кг.

У салоні з’явилися ковшеподібні крісла з каркасом з вуглеволокна і спортивне кермо. Хоча суперкар Мерседес полегшений, але залишили і електропакет, і навігацію, і камеру заднього виду.

Під капотом ховається шестилітровий V12 твін-турбо на 670 к. с. Піковий крутний момент становить 1200 Нм, але його довелося обмежити на 1000 Нм, щоб поберегти 5-ступінчастий автомат.

Суперкар Mercedes SL65 AMG Black Series розганяється до 100 км / год за 3,8 с, а до 200 км / год – 11 с. Максималка обмежена на 320 км / год.

Новим купе коштувало 300 тис. євро, хоча і зараз ціни не особливо нижче. До слова, раніше це авто на цих же номерах вже бачили в Києві і належав він дружині скандально відомого депутата.